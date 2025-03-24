Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів

Фото: у низці областей оголошено тривогу через атаку ударними безпілотниками (Getty Images)

Ввечері у понеділок, 24 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.