Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де загроза ударів
Ввечері у понеділок, 24 березня, російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші безпілотники почали залітати у повітряний простір країни ще у другій половині дня зі східного та північно-східного напрямків.
За даними, військових, станом на 21:47 ворожі дрони рухалися:
- у Миколаївській області, курс - західний;
- у Полтавській області, курс - західний/північно-західний;
- у Черкаській області, курс - західний;
- у Чернігівській області , курс - південний;
- у центральній частині Сумської області, курс - південно-західний;
- у центрі Київської області, курс - західний.
- у Запорізькій області, курс - західний/північно-західний;
- у Харківській області, курс - західний;
Станом на 22:59 російські ударні БпЛА рухалися:
- у Сумській області, курс -західний;
- у Полтавській області, курс -західний;
- у Черкаській області, курс - західний;
- у Дніпропетровській області, курс - південно-західний.
О 23:26 оголошено відбій повітряної тривоги у Києві.
Станом на 23:27 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні атаки Росії
Вдень 24 березня російські військові вдарили ракетами по Сумах.
Внаслідок атаки пошкоджень зазнали школа і багатоповерхові будинки, на місці прильотів виникли пожежі. За останніми даними, від обстрілу постраждали 94 людини.
Російські загарбники вдосконалюють ударні дрони "Шахед", щоб зробити їх невразливими для українських систем радіоелектронної боротьби.
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