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Загроза ракет і дронів. У Україні оголошена повітряна тривога

Понеділок 25 вересня 2023 00:14
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Загроза ракет і дронів. У Україні оголошена повітряна тривога Фото: повітряну тривогу оголошено в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була оголошена близько опівночі 25 вересня в Україні через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал командування Повітряних сил ЗСУ.

Військові попередили про загрозу ракетних ударів супротивника в областях, де було оголошено тривогу.

Загроза ракет і дронів. У Україні оголошена повітряна тривога

Також у ПС попередили про ймовірність пусків крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря!

Крім того, військові заявили, що у центральних та східних областях - також ракетна небезпека.

"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликають громадян.

Крім того, на Одещині було зафіксовано небезпеку ударних БпЛА типу "Shahed".

В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Згодом в Одесі прогриміли звуки вибухів. Видання повідомило про щонайменше чотири вибухи. Також вони заявили про роботу ППО. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.

В той же час, в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух в сторону Одеси групи ворожих БПЛА типу Shahed.

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