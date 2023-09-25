Загроза ракет і дронів. У Україні оголошена повітряна тривога
Повітряна тривога була оголошена близько опівночі 25 вересня в Україні через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних дронів та ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram -канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Військові попередили про загрозу ракетних ударів супротивника в областях, де було оголошено тривогу.
Також у ПС попередили про ймовірність пусків крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря!
Крім того, військові заявили, що у центральних та східних областях - також ракетна небезпека.
"Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - закликають громадян.
Крім того, на Одещині було зафіксовано небезпеку ударних БпЛА типу "Shahed".
В Одесі пролунали вибухи, працює ППО
Згодом в Одесі прогриміли звуки вибухів. Видання повідомило про щонайменше чотири вибухи. Також вони заявили про роботу ППО. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.
В той же час, в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух в сторону Одеси групи ворожих БПЛА типу Shahed.
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