Ворог атакував FPV-дронами Чернігівщину: тяжко поранено тракториста

Обстріл Чернігівщини

Російські окупанти у п'ятницю, 3 січня, завдали потрійного удару по Чернігову. Ймовірно, ворог використав ракети "Іскандер-М".

За даними ОВА, внаслідок обстрілу було зруйновано та пошкоджено понад 10 приватних будинків.

Повідомлялося про п'ятьох постраждалих та одного загиблого внаслідок потрійного удару по Чернігову.

Крім того, 5 червня Росія атакувала Прилуки у Чернігівській області ударними дронами. За даними місцевої влади, щонайменше шість безпілотників влучили у житловий сектор.

Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної служби у Прилуках. Внаслідок удару загинула його родина - дружина, донька-поліцейська та її однорічний син.

Також вночі під ударами були Харків, Одеська, Сумська та Херсонська області. У Харкові постраждали 19 людей, серед них четверо дітей.

Більше про наслідки масованого удару по Україні - у нашому матеріалі.

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