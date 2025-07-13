Враг атаковал FPV-дронами Черниговщину: тяжело ранен тракторист

Обстрел Черниговщины

Российские оккупанты в пятницу, 3 января, нанесли тройной удар по Чернигову. Вероятно, враг использовал ракеты "Искандер-М".

По данным ОВА, в результате обстрела было разрушено и повреждено более 10 частных домов.

Сообщалось о пяти пострадавших и одном погибшем в результате тройного удара по Чернигову.

Кроме того, 5 июня Россия атаковала Прилуки в Черниговской области ударными дронами. По данным местных властей, по меньшей мере шесть беспилотников попали в жилой сектор.

Один из дронов попал в дом начальника пожарной службы в Прилуках. В результате удара погибла его семья - жена, дочь-полицейская и ее годовалый сын.

Также ночью под ударами были Харьков, Одесская, Сумская и Херсонская области. В Харькове пострадали 19 человек, среди них четверо детей.

Больше о последствиях массированного удара по Украине - в нашем материале.

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