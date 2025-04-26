Ворог атакує Україну "Шахедами": в яких областях загроза ударів

Сьогодні ввечері, 26 квітня, російські окупанти знову запустили у бік України дрони-камікадзе. Через загрозу дронових атак у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Ударні БПЛА противника заходили у повітряний простір України з північного напрямку.

Спочатку військові фіксували дронову загрозу для Сумської області та для Сум зокрема. Потім ворожі дрони-камікадзе курсували вже у Харківській та Чернігівській областях, а також рухалися у бік Дніпропетровської області.

Близько одинадцятої вечора у Повітряних силах попередили мешканців Сум про БПЛА ворога, який фіксувався у районі міста, та закликали перебувати в укриттях.

Крім того, військові попереджали про загрозу "Шахедів" мешканців Київської та Полтавської областей.

Також БПЛА противника курсував у бік міста Павлоград Дніпропетровської області. Про загрозу "Шахедів" попереджали й мешканців Запорізької області. А близько 23:40 був зафіксований рух безпілотників противника у напрямку міста Дніпро.

Про дронову загрозу попередили також мешканців Житомирської області. У заяві Повітряних сил о 23:49 вказується, що "БПЛА на півночі Київщини рухаються у бік Житомирщини". Також фіксувався рух "Шахедів" у напрямку Полтави з півночі.

Оновлено: робота ППО та рух "Шахедів"

Близько 00:20 у Київській ОВА розповіли про роботу ППО у регіоні, де фіксувалися ворожі дрони-камікадзе.

Після опівночі військові розповіли про рух декількох груп БПЛА противника у бік Житомира. Також повідомлялося про дронову загрозу для міста Дніпро.

Представники місцевої влади та адміністрації у регіонах, де оголошена повітряна тривога, просять громадян перебувати у безпечних місцях, дотримуватися правил щодо "двох стін" та інформ-тиші.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Минула нічна повітряна атака

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти атакували території України як дронами-камікадзе, так і ракетами. Зокрема, для ударів ворог запустив 114 БПЛА та 3 ракети (одну - "Онікс", та дві - Х-31П). Силами і засобами ППО ЗСУ було знищено 66 ударних БПЛА типу "Shahed", а також 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Зазначимо також, що внаслідок ворожої дронової атаки у ніч проти 26 квітня постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області. Зокрема, у місті Кам'янське в результаті атаки загинула людина, було 4 постраждалих.

Також повідомлялося, що у Кропивницькому були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки. А у Харкові в результаті ворожої дронової атаки постраждала дитина.