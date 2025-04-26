Через обстріл Кам'янського є загиблий, кількість постраждалих зросла

У місті Кам'янське в результаті нічної російської дронової атаки зросла кількість постраждалих вже до чотирьох людей. Крім того, відомо про одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Чиновник розповів, що загинув чоловік. Він також поінформував, що постраждали четверо: 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких перебуває у важкому стані.

Начальник ОВА також повідомив, що у Кам'янському рятувальники вже загасили пожежу двох квартир у дев'ятиповерхівці, яка виникла через атаку БПЛА росіян.

"Загалом понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто", - розповів чиновник.

Наслідки дронової атаки на місто Кам'янське у ніч проти 26 квітня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

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Крім того, глава ОВА розповів про поранення чоловіка у Дніпровському районі, який лікуватиметься амбулаторно.

"Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася", - передав Лисак.

Також глава ОВА розповів, що ввечері окупанти вдарили FPV-дронами по Межівській громаді Синельниківського району - там постраждав чоловік. Виникли пожежі, й вогонь знищив екскаватор.

"Вранці ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди вціліли", - додав він.

Також начальник ОВА поінформував, що цієї ночі силами та засобами ППО над Дніпропетровською областю було знищено 11 безпілотників противника.