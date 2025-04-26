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Росія завдала по Україні удару понад 100 дронами та ракетами. Скільки цілей збито

Україна, Субота 26 квітня 2025 11:28
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Росія завдала по Україні удару понад 100 дронами та ракетами. Скільки цілей збито Фото: ППО збила 66 дронів під час атаки Росії по Україні 26 квітня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія в ніч на 26 квітня атакувала Україну 114 дронами та трьома ракетами, в тому числі "Онікс". ППО збила більшість безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 26 квітня противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114 ударними БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Цілі окупанти запускали з районів - Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили військові.

Крім того, 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Зокрема, у місті Кам'янське в результаті атаки зросла кількість постраждалих вже до чотирьох людей. Крім того, відомо про одну жертву.

Також у Кропивницькому були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

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