Росія завдала по Україні удару понад 100 дронами та ракетами. Скільки цілей збито

Росія в ніч на 26 квітня атакувала Україну 114 дронами та трьома ракетами, в тому числі "Онікс". ППО збила більшість безпілотників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Крім того, 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

"Станом на 10.00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили військові.

"У ніч на 26 квітня противник атакував протикорабельною ракетою "Онікс", двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114 ударними БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградська, Харківська, Київська та Дніпропетровська області.

Зокрема, у місті Кам'янське в результаті атаки зросла кількість постраждалих вже до чотирьох людей. Крім того, відомо про одну жертву.

Також у Кропивницькому були пошкоджені складські приміщення. Тривають роботи з усунення наслідків атаки.

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