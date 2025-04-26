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У Харкові через російський обстріл постраждала дитина

Харків, Субота 26 квітня 2025 08:02
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У Харкові через російський обстріл постраждала дитина Ілюстративне фото: у Харкові через атаку БПЛА постраждала дитина (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові, за уточненими даними, в результаті ворожої дронової атаки сьогодні вранці є постраждалий. Це дитина, якій надається медична допомога.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на мера Харкова Ігоря Терехова.

"Внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у Шевченківському районі, маємо потерпілу дитину", - йдеться в публікації міського голови на Telegram-каналі.

Він також поінформував, що за попередніми даними, у постраждалої дитини - акубаротравма.

"Уся медична допомога дитині надається", - додав Терехов.

Дроновий удар по Харкову 26 квітня

Як повідомлялося раніше, під ранок у Харкову пролунали вибухи. Місцева влада розповіла про дронову атаку на місто.

Також стало відомо, що БПЛА противника атакували Шевченківський район Харкова, й на місці "прильоту" фіксували дим.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що було влучання БПЛА у проїжджу частину. Тоді даних щодо можливих постраждалих не було.

Натомість мер міста уточнив, що у Шевченківському районі Харкова був "приліт" біля багатоповерхівки.

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Харків Атака дронів
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