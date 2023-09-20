Ворог атакує Україну групами дронів. У Києві та низці областей - повітряна тривога

В Україні в багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога в ніч на 20 вересня через загрозу ворожих атак із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командування Повітряних сил ЗСУ.
Сигнали про небезпеку повітряних ударів противника почали лунати після півночі в низці регіонів, проте через деякий час тривоги оголосили майже по всій країні, за винятком західних областей, а також Одеської області.
Військові попереджали про запуск військами РФ кількох груп баражуючих боєприпасів, зокрема, з території російських Курської та Бєлгородської областей.
Так, першу групу безпілотників противника було зафіксовано ще о пів на першу ночі в Полтавській області - вона рухалася на той час у південно-західному напрямку, а друга група ворожих БПЛА увійшла до повітряного простору України в Сумській області.
Чергова група ворожих БПЛА зайшла в повітряний простір України в Сумській області з Курської області, РФ. Ще кілька груп "Шахедів" на Запоріжжі рухаються з півдня в північно-західному напрямку... області з Курської області, РФ", - пізніше розповіли у Повітряних силах.
Згодом військові розповіли про фіксацію ще кількох груп ворожих БпЛА, що заходять у повітряний простір України на півдні Сумщини з російської Бєлгородської області.
Місцева влада закликає жителів регіонів, де оголошена тривога, не залишати укриття, а також дотримуватись правил інформтиші.
Нагадаємо, що минулої ночі російські окупанти також влаштували масовану атаку по містах України. Тоді Повітряні сили ЗСУ повідомляли про пуски ворожих "Шахедів". Вибухи чули в Одесі, Львові, Кривому Розі та Хмельницькій області.
Зокрема, росіяни обстріляли Львів, через що одна людина загинула, ще двоє постраждали. Крім того, окупанти також вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по Кривому Рогу. А загалом війська РФ випустили по Україні 30 ударних БПЛА та одну балістичну ракету "Іскандер-М". Нашим захисниками вдалося збити ракету та 27 дронів.
Більше про наслідки минулої нічної атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.
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