RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг атакует Украину группами дронов. В Киеве и ряде областей - воздушная тревога

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине во многих областях, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога в ночь на 20 сентября из-за угрозы вражеских атак с применением ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Сигналы об опасности воздушных ударов противника стали звучать после полуночи в ряде регионов, однако через некоторое время тревоги объявили почти по всей стране, за исключением западных областей, а также Одесской области.

Военные предупреждали о запуске войсками РФ нескольких групп барражирующих боеприпасов, в частности, с территории российских Курской и Белгородской областей.

Так, первая группа беспилотников противника была зафиксирована еще в половину первого ночи в Полтавской области - она двигалась в то время в юго-западном направлении, а вторая группа вражеских БПЛА вошла в воздушное пространство Украины в Сумской области.

"Очередная группа вражеских БПЛА зашла в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ. Еще несколько групп "Шахедов" на Запорожье двигаются с юга в северо-западном направлении... Еще несколько групп враждебных БПЛА входят в воздушное пространство Украины в Сумской области из Курской области, РФ", - позже рассказали в Воздушных силах.

Впоследствии военные рассказали о фиксации еще нескольких враждебных групп БпЛА, которые заходят в воздушное пространство Украины на юге Сумской области из российской Белгородской области.

Местные власти призывают жителей регионов, где объявлена тревога, не покидать укрытия, а также соблюдать правила информтишины.

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, что прошлой ночью российские оккупанты также устроили массированную атаку по городам Украины. Тогда Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках вражеских "Шахедов". Взрывы слышали в Одессе, Львове, Кривом Роге и Хмельницкой области.

В частности, россияне обстреляли Львов, из-за чего один человек погиб, еще двое пострадали. Кроме того, оккупанты также ударили баллистической ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу. А всего войска РФ прошлой ночью выпустили по Украине 30 ударных БПЛА и одну баллистическую ракету "Искандер-М". Нашим защитникам удалось сбить ракету и 27 дронов.

Больше о последствиях прошлой ночной атаки читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
атака дроноввоздушная тревога