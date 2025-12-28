Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

Протягом минулої доби, 27 грудня, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Російські війська атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Старокасянівське Дніпропетровської області; Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 135 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог провів 16 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки, Озерне й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.