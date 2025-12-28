ua en ru
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

Неділя 28 грудня 2025 08:30
UA EN RU
Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Протягом минулої доби, 27 грудня, на фронті відбулося 160 бойових зіткнень. Російські війська атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, вчора противник завдав двох ракетних та 39 авіаційних ударів, застосувавши 41 ракету та скинувши 101 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 3540 обстрілів, зокрема 66 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6824 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Старокасянівське Дніпропетровської області; Залізничне Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, три пункти управління та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Ситуація на напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші воїни відбили одну атаку окупантів, противник завдав одного авіаційного удару, застосувавши при цьому три керовані авіабомби, здійснив 135 обстрілів.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, поблизу населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Приліпка та у бік Лиману й Григорівки.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Піщаного.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Лиманському напрямку ворог провів 16 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка та у бік населених пунктів Дружелюбівка, Олександрівка, Лиман, Ставки, Озерне й Дробишеве.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили п’ять спроб окупантів просунутись вперед в районі Серебрянки.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах Васюківки, Предтечиного та в напрямку Бондарного.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та у бік Софіївки й Степанівки.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Гришине.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак поблизу населених пунктів Ялта, Вишневе, Олександроград, Вербове, Привільне, Рибне та у бік населеного пункту Андріївка-Клевцове.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів - в районах Гуляйполя, Білогір’я та в бік Добропілля.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах Щербаків та Степового.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Що відбувалося на фронті минулої доби: Генштаб показав карти боїв

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 204 510 військових.

Зокрема, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 29 ракет, 688 безпілотних літальних апаратів та 166 одиниць автомобільної техніки окупантів.

