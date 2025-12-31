Ворог атакує Одесу в Новорічну ніч: в місті один за одним лунають вибухи

В Одесі за пів години до бою курантів у Новорічну ніч один за одним пролунали вибухи. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про загрозу дронів, які направлялись з півночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака в Telegram.
"У місті гучно! Будьте у безпечних місцях", - написав чиновник о 23:26.
"В Одесі чути вибухи", "Ще вибух в Одесі" - з'явились повідомлення в Telegram "Суспільне Одеса" за кілька хвилин після повідомлення Лисака.
Водночас військові Повітряних Сил попереджали про безпілотники ворога в напрямку Одеси з півночі, а також в напрямку населеного пункту Татарбунари - з півдня.
Зазначимо, що пабліки Одещини також повідомляли про наліт російських дронів у напрямку низки населених пунктів регіону. Також повідомлялось, що ще багато БпЛА знаходяться в морі.
Нагадаємо, росіяни атакували місто та область і вчора, в ніч на 31 грудня. Відомо, що збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованого удару безпілотників - нараховано шість травмованих.
Варто зазначити, що внаслідок обстрілу РФ Одещини в ніч на 31 грудня частина обласного центру залишилася без електро-, водо- та теплопостачання.
Ворог знову націлився на цивільну й енергетичну інфраструктуру регіону. В одному з населених пунктів області через атаку зайнялися склади логістичної компанії.
Згодом стало відомо про влучання російських дронів у багатоповерхові будинки у двох районах Одеси. В одному з них спалахнули пожежі у квартирах.