Враг атакует Одессу в Новогоднюю ночь: в городе один за другим раздаются взрывы

В Одессе за полчаса до боя курантов в Новогоднюю ночь один за другим прогремели взрывы. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов, которые направлялись с севера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака в Telegram.
"В городе громко! Будьте в безопасных местах", - написал чиновник в 23:26.
"В Одессе слышны взрывы", "Еще взрыв в Одессе" - появились сообщения в Telegram "Суспільне Одеса" через несколько минут после сообщения Лысака.
В то же время военные Воздушных Сил предупреждали о беспилотниках врага в направлении Одессы с севера, а также в направлении населенного пункта Татарбунары - с юга.
Отметим, что паблики Одесской области также сообщали о налете российских дронов в направлении ряда населенных пунктов региона. Также сообщалось, что еще много БпЛА находятся в море.
Напомним, россияне атаковали город и область и вчера, в ночь на 31 декабря. Известно, что увеличилось количество пострадавших в результате массированного удара беспилотников - насчитано шесть травмированных.
Стоит отметить, что в результате обстрела РФ Одесской области в ночь на 31 декабря часть областного центра осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
Враг снова нацелился на гражданскую и энергетическую инфраструктуру региона. В одном из населенных пунктов области из-за атаки загорелись склады логистической компании.
Впоследствии стало известно о попадании российских дронов в многоэтажные дома в двух районах Одессы. В одном из них вспыхнули пожары в квартирах.