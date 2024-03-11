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Враг атакует Одессу дронами-камикадзе, работает ПВО

Понедельник 11 марта 2024 02:49
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Враг атакует Одессу дронами-камикадзе, работает ПВО Фото: в Одессе работает ПВО по отражению вражеской атаки дронами-камикадзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области работают силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 11 марта из-за очередной атаки российских оккупантов с применением дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Украинской добровольческой армии "Юг", представителя Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергея Братчука и Telegram Сил обороны юга Украины.

Сигнал воздушной тревоги зазвучал в Одесской области около 02:30.

Военные призвали одесситов находиться в укрытиях из-за воздушной атаки противника. Кроме того, граждан просят соблюдать информ-тишину.

"Враг атакует, мы работаем! Не помогайте врагу! Не мешайте Силам обороны! Берегите себя!" - говорится в заявлении представителей оперативного командования сил "Юг".

По словам Братчука, работают мобильные группы и другие подразделения сил ПВО по вражеским "Шахедам".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в своем сообщении призвал жителей облцентра и района "находиться, пожалуйста, в укрытиях к отбою - это важно".

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Одесса ПВО Атака дронов
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