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Ворог атакував Одеську область безпілотниками. Працювала ППО

Фото: Росія атакувала Одеську область безпілотниками (колаж РБК-Україна)
Автор: Ксенія Вертебна

У ніч проти 30 березня під час повітряної тривоги ворог почав атакувати Одесу та район ударними безпілотниками. В області працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

Близько 02:03 у місті розпочалася повітряна тривога.

Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками та закликав населення перебувати в укриттях до відбою.

О 02:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеської області, Татарбунарського району. 

О 02:30 повідомлялось про чергову групу ворожих безпілотників із Чорного моря в напрямку Одеської області Татарбунарського району. 

У Силах оборони півдня України зазначили, що на території Одеської області працює протиповітряна оборона.

О 02:56 у Повітряних силах закликали жителів Одеси перебувати в укриттях та написали про чергові ворожі  БпЛА в напрямку міста. 

О 03:16  в області було оголошено відбій повітряної тривоги.

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