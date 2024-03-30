Враг атаковал Одесскую область беспилотниками. Работала ПВО

Около 2:03 в городе началась воздушная тревога.

Кипер сообщил, что враг атакует ударными беспилотниками и призвал население находиться в укрытиях отбоя.

В 02:04 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одесской области, Татарбунарского района.

В 02:30 сообщалось об очередной группе вражеских беспилотников из Черного моря в направлении Одесской области Татарбунарского района.

В Силах обороны юга Украины отметили, что на территории Одесской области работает противовоздушная оборона.

В 02:56 в Воздушных силах призвали жителей Одессы находиться в укрытиях и написали об очередных вражеских БпЛА в направлении города.

В 03:16 в области был объявлен отбой воздушной тревоги.