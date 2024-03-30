Ворог атакував Одеську область безпілотниками. Працювала ППО

У ніч проти 30 березня під час повітряної тривоги ворог почав атакувати Одесу та район ударними безпілотниками. В області працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

Близько 02:03 у місті розпочалася повітряна тривога. Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками та закликав населення перебувати в укриттях до відбою. О 02:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеської області, Татарбунарського району. О 02:30 повідомлялось про чергову групу ворожих безпілотників із Чорного моря в напрямку Одеської області Татарбунарського району. У Силах оборони півдня України зазначили, що на території Одеської області працює протиповітряна оборона. О 02:56 у Повітряних силах закликали жителів Одеси перебувати в укриттях та написали про чергові ворожі БпЛА в напрямку міста. О 03:16 в області було оголошено відбій повітряної тривоги.