Ворог атакував Одеську область безпілотниками. Працювала ППО
У ніч проти 30 березня під час повітряної тривоги ворог почав атакувати Одесу та район ударними безпілотниками. В області працювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера та Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.
Близько 02:03 у місті розпочалася повітряна тривога.
Кіпер повідомив, що ворог атакує ударними безпілотниками та закликав населення перебувати в укриттях до відбою.
О 02:04 Повітряні сили повідомили про БпЛА в напрямку Одеської області, Татарбунарського району.
О 02:30 повідомлялось про чергову групу ворожих безпілотників із Чорного моря в напрямку Одеської області Татарбунарського району.
У Силах оборони півдня України зазначили, що на території Одеської області працює протиповітряна оборона.
О 02:56 у Повітряних силах закликали жителів Одеси перебувати в укриттях та написали про чергові ворожі БпЛА в напрямку міста.
О 03:16 в області було оголошено відбій повітряної тривоги.
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