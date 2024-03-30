ua en ru
Сб, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками. Работала ПВО

Одесса, Суббота 30 марта 2024 03:04
UA EN RU
Враг атаковал Одесскую область беспилотниками. Работала ПВО Фото: Россия атаковала Одесскую область беспилотниками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ксения Вертебная

В ночь на 30 марта во время воздушной тревоги враг начал атаковать Одессу и район ударными беспилотниками. В области работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской ОВО Олега Кипера и Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины.

Около 2:03 в городе началась воздушная тревога.

Кипер сообщил, что враг атакует ударными беспилотниками и призвал население находиться в укрытиях отбоя.

В 02:04 Воздушные силы сообщили о БпЛА в направлении Одесской области, Татарбунарского района.

В 02:30 сообщалось об очередной группе вражеских беспилотников из Черного моря в направлении Одесской области Татарбунарского района.

В Силах обороны юга Украины отметили, что на территории Одесской области работает противовоздушная оборона.

В 02:56 в Воздушных силах призвали жителей Одессы находиться в укрытиях и написали об очередных вражеских БпЛА в направлении города.

В 03:16 в области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Враг атаковал Одесскую область беспилотниками. Работала ПВО

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса ПВО Вооруженные силы Украины Войска РФ Война в Украине Война России против Украины Атака дронов
NEWS
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
Дешевые и опасные. Что это за бомбы УМПБ, которыми Россия ударила по Харькову
DAILY
Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Долой Москву. Как Армения берет курс на ЕС и какой может быть реакция России