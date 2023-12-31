Ворог активно застосовує на Таврійському напрямку КАБи, а ЗСУ знищили більше 460 окупантів

Протягом доби ворог:

завдав 16 авіаударів й 1 ракетний удар;

провів 33 бойових зіткнення;

здійснив 864 артобстріли.

Авдіївський напрямок

Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

"Наразі російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. Всі, крім одного у Донецькій області й більшість з них поблизу Авдіївки й Мар'їнському напрямку. Кількість піхотних атак на тому ж рівні", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Мар'їнський напрямок

ЗСУ стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисницями відбито 8 атак.

Шахтарський напрямок

Військові відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

Запорізький напрямок

Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

Досягнення наших військових

Втрати ворога склали 466 осіб. Наші військові знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:

8 танків;

7 ББМ;

16 артсистем, зокрема - самохідний міномет калібру 240 мм 2С4 "Тюльпан" та дивізійну самохідна 152-мм гаубицю 2С19 «Мста-С";

1 засіб ППО - зенітний ракетний комплекс середньої дальності 9K317M "Бук-M3";

32 БпЛА;

15 автомобілів;

4 одиниці спецтехніки.

"Знищено 4 склад боєприпасів", - додає пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.