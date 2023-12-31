Ворог активно застосовує на Таврійському напрямку КАБи, а ЗСУ знищили більше 460 окупантів

Протягом минулої доби, 30 грудня, українські військові знищили 466 російських терористів на Таврійському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.
Протягом доби ворог:
Авдіївський напрямок
Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
"Наразі російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. Всі, крім одного у Донецькій області й більшість з них поблизу Авдіївки й Мар'їнському напрямку. Кількість піхотних атак на тому ж рівні", - розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Мар'їнський напрямок
ЗСУ стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками та захисницями відбито 8 атак.
Шахтарський напрямок
Військові відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.
Запорізький напрямок
Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.
Досягнення наших військових
Втрати ворога склали 466 осіб. Наші військові знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:
"Знищено 4 склад боєприпасів", - додає пресслужба.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.
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