Враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов

За прошедшие сутки, 30 декабря, украинские военные уничтожили 466 российских террористов на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.
В течение суток враг:
Авдеевское направление
Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.
"Сейчас российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. Все, кроме одного в Донецкой области и большинство из них вблизи Авдеевки и Марьинском направлении. Количество пехотных атак на том же уровне", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.
Марьинское направление
ВСУ сдерживали врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбито 8 атак.
Шахтерское направление
Военные отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.
Запорожское направление
Силы обороны отразили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.
Достижения наших военных
Потери врага составили 466 человек. Наши военные уничтожили 83 единицы техники врага, в том числе:
"Уничтожены 4 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359 230 военных.
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