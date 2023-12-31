RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов

Фото: враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

За прошедшие сутки, 30 декабря, украинские военные уничтожили 466 российских террористов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

В течение суток враг:

  • нанес 16 авиаударов и 1 ракетный удар;
  • провел 33 боевых столкновения;
  • совершил 864 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Сейчас российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. Все, кроме одного в Донецкой области и большинство из них вблизи Авдеевки и Марьинском направлении. Количество пехотных атак на том же уровне", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Марьинское направление

ВСУ сдерживали врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбито 8 атак.

Шахтерское направление

Военные отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага составили 466 человек. Наши военные уничтожили 83 единицы техники врага, в том числе:

  • 8 танков;
  • 7 ББМ;
  • 16 артсистем, в частности - самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" и дивизионная самоходная 152-мм гаубица 2С19 "Мста-С";
  • 1 средство ПВО - зенитный ракетный комплекс средней дальности 9K317M "Бук-M3";
  • 32 БпЛА;
  • 15 автомобилей;
  • 4 единицы спецтехники.

"Уничтожены 4 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359 230 военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине