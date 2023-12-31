Враг активно применяет на Таврическом направлении КАБы, а ВСУ уничтожили более 460 оккупантов

В течение суток враг:

нанес 16 авиаударов и 1 ракетный удар;

провел 33 боевых столкновения;

совершил 864 артобстрела.

Авдеевское направление

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 5 атак врага неподалеку Степного, Авдеевки и еще 13 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

"Сейчас российские оккупанты снова активно применяют управляемые авиабомбы. Все, кроме одного в Донецкой области и большинство из них вблизи Авдеевки и Марьинском направлении. Количество пехотных атак на том же уровне", - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

Марьинское направление

ВСУ сдерживали врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками и защитницами отбито 8 атак.

Шахтерское направление

Военные отразили 2 атаки противника вблизи Приютного Запорожской области.

Запорожское направление

Силы обороны отразили 4 атаки оккупантов западнее Вербового и восточнее Копани Запорожской области.

Достижения наших военных

Потери врага составили 466 человек. Наши военные уничтожили 83 единицы техники врага, в том числе:

8 танков;

7 ББМ;

16 артсистем, в частности - самоходный миномет калибра 240 мм 2С4 "Тюльпан" и дивизионная самоходная 152-мм гаубица 2С19 "Мста-С";

1 средство ПВО - зенитный ракетный комплекс средней дальности 9K317M "Бук-M3";

32 БпЛА;

15 автомобилей;

4 единицы спецтехники.

"Уничтожены 4 склада боеприпасов", - добавляет пресс-служба.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов . С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359 230 военных.