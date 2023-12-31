Майже 1000 окупантів та 30 артилерійських систем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 31 грудня, за добу становили 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 359 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артилерійських систем, 17 ББМ та 8 танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 31.12.23 орієнтовно склали: особового складу – близько 359 230 (+960) осіб ліквідовано;

танків – 5977 (+8) од.;

бойових броньованих машин – 11 070 (+17) од.;

артилерійських систем – 8464 (+30) од.;

РСЗВ - 943 (+4) од.;

засоби ППО – 623 (+2) од.;

літаків – 329 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37) од.;

крилаті ракети – 1709 (+1) од.;

кораблі/катери - 23 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 11 292 (+48) од.;

спеціальна техніка - 1268 (+8) од. Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ (t.me/GeneralStaffZSU) Нагадаємо, добу тому втрати Росії у війні в Україні на ранок 30 грудня склали 750 окупантів . Крім того, тоді ЗСУ знищили 16 танків, 15 БПЛА та 20 ББМ.