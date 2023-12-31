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Майже 1000 окупантів та 30 артилерійських систем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Неділя 31 грудня 2023 07:45
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Майже 1000 окупантів та 30 артилерійських систем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 31 грудня, за добу становили 960 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 359 230 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 артилерійських систем, 17 ББМ та 8 танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 31.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 359 230 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків – 5977 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин – 11 070 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 8464 (+30) од.;
  • РСЗВ - 943 (+4) од.;
  • засоби ППО – 623 (+2) од.;
  • літаків – 329 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37) од.;
  • крилаті ракети – 1709 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 292 (+48) од.;
  • спеціальна техніка - 1268 (+8) од.

Майже 1000 окупантів та 30 артилерійських систем. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Нагадаємо, добу тому втрати Росії у війні в Україні на ранок 30 грудня склали 750 окупантів . Крім того, тоді ЗСУ знищили 16 танків, 15 БПЛА та 20 ББМ.

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