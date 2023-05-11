ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог активізувався, однак для ракетного обстрілу йому потрібна пауза, - ОК "Південь"

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 11:27
Ворог активізувався, однак для ракетного обстрілу йому потрібна пауза, - ОК "Південь" Фото: ворог активізувався, однак для ракетного обстрілу йому потрібна пауза (Міноборони РФ)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти активізувались на тлі зустрічі в Стамбулі учасників "зернової ініціативи". Водночас для ракетного обстрілу ворогу ймовірно потрібна пауза.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

Наразі, як пише командування, в Чорному морі перебувають 10 ворожих бойових кораблів, серед яких - 2 надводних ракетоносії. Море наразі неспокійне, однак хвилювання не критичне.

"Решта ракетоносіїв протягом 2-3 годин можуть повернутися на чергування. Таким чином, рівень ракетної загрози залишається високим, хоча вірогідно, окупантам потрібна буде пауза", - пише командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, на бойовому чергуванні в Чорному морі залишилося 2 ворожих ракетоносії, загальний залп - до 16 "Калібрів".

Тим часом 10 травня, в Стамбулі розпочалися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо продовження "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
"Нам потрібно трохи часу". Зеленський розповів, чому Україна не поспішає з наступом
DAILY
Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Розвідник батальйону "Вовки Да Вінчі": У Бахмуті ми зламали хребет імперії