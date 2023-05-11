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Враг активизировался, однако для ракетных обстрелов ему нужна пауза, - ОК "Юг"

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Четверг 11 мая 2023 11:27
Враг активизировался, однако для ракетных обстрелов ему нужна пауза, - ОК "Юг" Фото: враг активизировался, однако для ракетных обстрелов ему нужна пауза (Минобороны РФ)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты активизировались на фоне встречи в Стамбуле участников "зерновой инициативы". В то же время для ракетных обстрелов врагу вероятно нужна пауза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

В настоящее время, как пишет командование, в Черном море находятся 10 вражеских боевых кораблей, среди которых - 2 надводных ракетоносителя. Море пока беспокойно, однако волнение не критично.

"Остальные ракетоносители в течение 2-3 часов могут вернуться на дежурство. Таким образом, уровень ракетной угрозы остается высоким, хотя вероятно, оккупантам потребуется пауза", - пишет командование.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, на боевом дежурстве в Черном море осталось 2 вражеских ракетоносителя, общий залп - до 16 "Калибров".

Между тем 10 мая в Стамбуле начались переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по продлению "зернового соглашения".

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