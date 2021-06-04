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Вопросы к правительству и установление Дня ответственности человека: что сегодня планируют в Раде

Автор: РБК-Украина

Сегодня последний день недели пленарных заседаний Верховной рады. Депутаты планируют заслушать представителей правительства и рассмотреть ряд законопроектов.

Соответствующий повестка дня опубликована на сайте Рады.

Так, заседание начнется в 10:00 с часа вопросов к правительству.

Кроме того, народные избранники сегодня должны рассмотреть проект постановления об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека

Также рассмотрят ряд законопроектов:

второе чтение

  • 5153 - проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет
  • 4113 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью

первое чтение

  • 3906 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (относительно лицензирования субъектов хозяйствования, осуществляющих производство спирта этилового)
  • 3947 - проект Закона о Устав по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов
  • 5289 - проект Закона о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно упрощения организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами
  • 3947 - проект Закона о Устав по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов
  • 3563-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты детей от наблюдения за охотой
  • 5420 - проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.

Ранее принятие закона об олигархах, который внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский, оценили в руководстве фракции "Слуге народа".

Напомним, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского о возобновлении лишения свободы за ложь в декларациях.

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