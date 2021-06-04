Вопросы к правительству и установление Дня ответственности человека: что сегодня планируют в Раде

Так, заседание начнется в 10:00 с часа вопросов к правительству.
Кроме того, народные избранники сегодня должны рассмотреть проект постановления об установлении Всеукраинского Дня ответственности человека
Также рассмотрят ряд законопроектов:
второе чтение
5153 - проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет
4113 - проект закона О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью
первое чтение
3906 - проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (относительно лицензирования субъектов хозяйствования, осуществляющих производство спирта этилового)
3947 - проект Закона о Устав по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов
5289 - проект Закона о внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" относительно упрощения организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами
3947 - проект Закона о Устав по охране Национальной гвардией Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов
3563-проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты детей от наблюдения за охотой
5420 - проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров.