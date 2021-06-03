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В "Слуге народа" оценили шансы принять закон об олигархах

Новина українською →
Киев, Четверг 03 июня 2021 21:40
В "Слуге народа" оценили шансы принять закон об олигархах Фото: в "Слуге народа" оценили шансы принятия закона об олигархах (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Ульяна Безпалько

Принятие закона об олигархах, который внес в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский, оценили в руководстве фракции "Слуга народа". Источники РБК-Украина в политсиле утверждают, что голосов за проект "хватит с запасом".

Подробнее, что предлагает закон об олигархах, что об этой инициативе президента думают сами потенциальные олигархи и какие риски возникают с правовой точки зрения – в материале РБК-Украина.

Собеседник издания в руководстве фракции СН полагает, что голосов хватит, причем с запасом – только в пропрезидентской политсиле их может набраться до двух сотен.

Впрочем, другой источник среди лидеров монобольшинства на вопрос, будут ли в зале голоса за "антиолигархический" законопроект, ответил уклончиво. "Пока неизвестно. С одной стороны, закон вызовет массу замечаний, правок и у многих депутатов нет никакого желания это принимать. С другой стороны, публично выступить против антиолигархического закона – это политически неприемлимо", - сказал собеседник РБК-Украина.

"Мы рассчитываем, что еще до окончания сессии, то есть до середины июля, мы сможем хотя бы проголосовать за него в первом чтении", – сказала изданию замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Напомним, разработку законопроекта об олигархах президент анонсировал после заседания Совета национальной безопасности и обороны еще в середине апреля.

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