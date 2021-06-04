Запитання до уряду та встановлення Дня відповідальності людини: що сьогодні планують у Раді

Так, засідання почнеться о 10:00 з години запитань до уряду.
Крім того, народні обранці сьогодні мають розглянути проект постанови про встановлення Всеукраїнського Дня відповідальності людини
Також розглянуть низку законопроектів:
друге читання
5153 - проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету
4113 - проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
перше читання
3906 - проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" (щодо ліцензування суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво спирту етилового)
3947 - проект Закону про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів
5289 - проект Закону про внесення змін до статті 3 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо спрощення організації та проведення процедур закупівель сільськими, селищними радами, міськими територіальними громадами
3947 - проект Закону про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об'єктів та спеціальних вантажів
3563 - проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту дітей від спостерігання за полюванням
5420 - проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів.