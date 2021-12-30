Уже весной. Данилов рассказал, когда СНБО внесет в реестр первых олигархов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что первых олигархов внесут в реестр весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая.

"20-21 мая будет (заседание - ред.) СНБО, где первых олигархов определят", - сказал Данилов.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599) в начале ноября 2021 года. Документ вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Отметим, согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Украины. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

О том, как этот закон усложнит бизнесменам - в материале РБК-Украина "Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины".