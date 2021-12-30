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Уже весной. Данилов рассказал, когда СНБО внесет в реестр первых олигархов

Новина українською →
Киев, Четверг 30 декабря 2021 19:08
Уже весной. Данилов рассказал, когда СНБО внесет в реестр первых олигархов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что первых олигархов внесут в реестр весной. Заседание СНБО по этому вопросу может пройти в конце мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Данилова по итогам заседаниям СНБО.

"20-21 мая будет (заседание - ред.) СНБО, где первых олигархов определят", - сказал Данилов.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон об олигархах (проект №5599) в начале ноября 2021 года. Документ вступит в силу через шесть месяцев после официальной публикации.

Отметим, согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Украины. Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

О том, как этот закон усложнит бизнесменам - в материале РБК-Украина "Кандидаты в олигархи. Чем закон Зеленского усложнит жизнь богатейшим людям Украины".

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