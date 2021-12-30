ru ua
Чт, 30 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Данилов оценил вероятность введения санкций против Порошенко

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 19:23
Данилов оценил вероятность введения санкций против Порошенко Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Для введения санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо, чтобы в СНБО были направлены соответствующие документы. А на заседании приняло решение 2/3 присутствующих.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Мы работаем только с документами. Какие документы будут направлены - мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Для того чтобы решение было принято нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", - заявил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко Алексей Данилов Санкции
NEWS
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
Отдыхайте спокойно. В СНБО не ожидают большого вторжения России в Украину
DAILY
Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Угольное дело. В чем обвиняют Порошенко, и причем здесь Медведчук