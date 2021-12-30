Данилов оценил вероятность введения санкций против Порошенко

Для введения санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко необходимо, чтобы в СНБО были направлены соответствующие документы. А на заседании приняло решение 2/3 присутствующих.

"Мы работаем только с документами. Какие документы будут направлены - мы их рассмотрим, вынесем на заседание. Для того чтобы решение было принято нужно 2/3 голосов. Если такие документы появятся, я думаю, что голосов будет более чем достаточно по этому вопросу", - заявил он.