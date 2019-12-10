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К вопросу Крыма мы не дошли: Зеленский о результатах нормандской встречи

Новости » Политика     10.12.2019 - 03:05
К вопросу Крыма мы не дошли: Зеленский о результатах нормандской встречи
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что вопрос Крыма он подымал во вступительной речи

Во время нормандской встречи лидеры не дошли к детальному обсуждению вопроса возвращения аннексированного Россией Крыма Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Париже, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, вопрос Крыма он подымал во вступительной речи. Но на него не хватило времени из-за детального обсуждения разведения войск и вопросов обмена.

"Я готовился и очень хотел обсуждать этот вопрос. Мы на первом же вопросе о разведении, потратили 30-40 минут. Потом обмен пошел легче. Про Крым я говорил во вступительной речи, говорили и об особом статусе, и об изменениях в Конституции, и такие вещи, что я стою на защите Украины и против федерализации - такие вещи были, которые привели к обсуждению. Поэтому к Крыму детально мы не дошли. Но вы слышали, что через 4 месяца встреча, будем подымать все эти вопросы", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что для возврата Крыма на данный момент не сформирован ни один международный формат по аналогии с нормандским форматом. Он отметил, что с момента аннексии обсуждались варианты площадок для обсуждения, но пока такого международного формата нет.

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