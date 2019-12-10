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До питання Криму ми не дійшли: Зеленський про результати нормандської зустрічі

Новини » Політика     10.12.2019 - 03:05
До питання Криму ми не дійшли: Зеленський про результати нормандської зустрічі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що питання Криму було порушено ним у вступній промові

Під час нормандської зустрічі лідери не дійшли до детального обговорення питання повернення анексованого Росією Криму Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у Парижі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами президента, питання Криму було порушено ним у вступній промові. Але на нього не вистачило часу, через детальне обговорення розведення військ та питань обміну.

"Я готувався і дуже хотів обговорювати це питання. Ми на першому ж питанні про розведення, витратили 30-40 хвилин. Потім обмін, пішов легше. Про Крим я говорив у вступній промові, говорили і про особливий статус, і про зміни до Конституції, і такі речі, що я стою на захисті України і проти федералізації - такі речі були, які привели до обговорення. Тому до Криму детально ми не дійшли. Але ви чули, що за 4 місяці зустріч, будемо підіймати всі ці питання", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба заявляв, що для повернення Криму на даний момент не сформований жоден міжнародний формат по аналогії з нормандським форматом. Він зазначив, що з моменту анексії обговорювалися варіанти майданчиків для обговорення, але поки такого міжнародного формату немає.

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