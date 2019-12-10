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Для Крыма не существует своего нормандского формата, - Кулеба

Новости » Политика     10.12.2019 - 00:41
Для Крыма не существует своего нормандского формата, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По словам Кулебы, в ООН украинские дипломаты постоянно держат вопрос Крыма на повестке дня

Для возврата Крыма пока не сформирован ни один международный формат по аналогии нормандского формата. Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире “Свобода слова”.

“С 2014 года было очень много вариантов того, в каком формате, на каком треке рассматривать вопрос Крыма. И пока что ни один такой формат по разным причинам не сформировался. Мы постоянно продолжаем, что называется, брейнштормить, изучать вопрос каким образом это можно формализовать. Но пока такого международного формата, где садились бы, по аналогии с нормандским форматом, нет”, - сказал он.

В то же время, по словам вице-премьера, в ООН украинская дипломатия постоянно держит вопрос Крыма на повестке дня.

“Буквально сегодня была принята резолюция Генеральной ассамблеи о милитаризации Крыма. Поэтому работа относительно крымского вопроса не останавливается ни на минуту”, - отметил Кулеба.

Напомним, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в рамках нормандской встречи не обсуждался вопрос оккупированного Крыма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ранее неоднократно заявлял, что поднимет вопрос Крыма на саммите "нормандской четверки". Позже он также предложил новый формат переговоров по Крыму с участием США.

РБК-Украина сообщало, что 9 декабря Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Крыму. В документе международное сообщество призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины.

Появился текст документа нормандской встречи Лидеры нормандской четверки встречаются в Париже: онлайн
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