Вопрос "Северного потока-2" должен волновать все ветви власти, - Разумков
Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос трубопровода "Северный поток-2"должен быть на повестке дня во всех ветвях власти. Цель Украины - чтобы проект не был закончен.
Об этом сообщает прессслужба Верховной Рады.
По его словам, Украина должна сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен.
"Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова.
Спикер парламента отметил, что парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США относительно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток-2".
"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.
Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту"Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.
В свою очередь лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что отмена санкций против российского проекта " Северный поток-2" является опасным сигналом украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене.