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Вопрос "Северного потока-2" должен волновать все ветви власти, - Разумков

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Украина, Суббота 22 мая 2021 02:53
Вопрос "Северного потока-2" должен волновать все ветви власти, - Разумков Фото: Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Председатель парламента Дмитрий Разумков заявил, что вопрос трубопровода "Северный поток-2"должен быть на повестке дня во всех ветвях власти. Цель Украины - чтобы проект не был закончен.

Об этом сообщает прессслужба Верховной Рады.

По его словам, Украина должна сделать так, чтобы "Северный поток-2" не был достроен.

"Это первоочередная задача, которая стоит перед украинскими политиками", - цитирует пресс-служба слова Разумкова.

Спикер парламента отметил, что парламент оперативно проголосовал за обращение к Конгрессу США относительно санкций на участников строительства газопровода "Северный поток-2".

"Не откладывая этот вопрос на потом, парламент проголосовал за соответствующее обращение. Поскольку в стране остро стоит вопрос национальной экономической безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту"Северный поток-2". Под санкции попали 13 судов.

В свою очередь лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко заявил, что отмена санкций против российского проекта " Северный поток-2" является опасным сигналом украинской власти о том, что нужно активнее отстаивать национальные интересы на международной арене.

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