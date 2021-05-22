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Питання "Північного потоку-2" має хвилювати всі гілки влади, - Разумков

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Україна, Субота 22 травня 2021 02:53
Питання "Північного потоку-2" має хвилювати всі гілки влади, - Разумков Фото: Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що питання щодо трубопроводу "Північний потік-2" повинно бути на порядку денному у всіх гілках влади. Мета України – щоб проект не був закінчений.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За його словами, Україна має зробити так, щоб "Північний потік-2" не був добудований.

" Це першочергове завдання, яке стоїть перед українськими політиками", - цитує пресслужба слова Разумкова.

Спікер парламенту зазначив, що парламент оперативно проголосував за звернення до Конгресу США щодо санкцій на учасників будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Не відкладаючи це питання на потім, парламент проголосував за відповідне звернення. Оскільки в країні гостро стоїть питання національної економічної безпеки", - підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки ввели санкції щодо російських організацій і суден за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 суден.

Своєю чергою лідер партії "Європейська солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що скасування санкцій проти російського проекту "Північний потік-2" є небезпечним сигналом українській владі про те, що потрібно активніше відстоювати національні інтереси на міжнародній арені.

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