Вопрос о санкциях против Беларуси включен в повестку саммита Евросоюза

Вопрос о санкциях против властей Беларуси из-за инцидента с самолетом компании Ryanair включен в повестку саммита Евросоюза. Планируется рассмотреть несколько запретительных мер и опций, принятие которых ожидается сегодня вечером.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом саммита.

"На повестке будет Беларусь. То, что там вчера произошло - это международный скандал. Жизни европейских граждан были поставлены под риск, и это неприемлемо", - сказал он. Шарль Мишель отметил, что в повестку саммита Европейского совета включен вопрос санкций против беларусских властей. "Мы готовим несколько возможных мер, несколько опций, и я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому вопросу", - уточнил он.