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Вопрос о санкциях против Беларуси включен в повестку саммита Евросоюза

Автор: Дмитрий Кузнецов

Вопрос о санкциях против властей Беларуси из-за инцидента с самолетом компании Ryanair включен в повестку саммита Евросоюза. Планируется рассмотреть несколько запретительных мер и опций, принятие которых ожидается сегодня вечером.

Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель перед началом саммита.

"На повестке будет Беларусь. То, что там вчера произошло - это международный скандал. Жизни европейских граждан были поставлены под риск, и это неприемлемо", - сказал он.

Шарль Мишель отметил, что в повестку саммита Европейского совета включен вопрос санкций против беларусских властей. "Мы готовим несколько возможных мер, несколько опций, и я надеюсь, что сегодня вечером мы сможем принять решение по этому вопросу", - уточнил он.

Напомним, накануне генсек Европейской службы внешних действий Стефано Саннино вызвал посла Беларуси в Евросоюзе Александра Михневича после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Отметим, инцидент с самолетом Ryanair и задержанием оппозиционера Протасевича и ответ на них будут рассматривать на сегодняшнем заседании Совета Европы. По информации Bloomberg, Евросоюз может прекратить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Кроме того, Эстония предложила вынести ситуацию с самолетом Ryanair на обсуждение Совета Безопасности ООН.

Как писало РБК-Украина, после инцидента с Ryanair ряд авиакомпаний решили изменить маршруты своих самолетов, чтобы они не пересекали воздушное пространство Беларуси.

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