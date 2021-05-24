Питання про санкції проти Білорусі включене до порядку саміту Євросоюзу

Питання про санкції проти влади Білорусі через інцидент з літаком компанії Ryanair включений до порядку саміту Євросоюзу. Планується розглянути кілька заборонних заходів і опцій, прийняття яких очікується сьогодні ввечері.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель перед початком саміту.

"На порядку денному буде Білорусь. Те, що там вчора сталося - це міжнародний скандал. Життя європейських громадян були поставлені під ризик, і це неприйнятно", - сказав він. Шарль Мішель зазначив, що до порядку саміту Європейської Ради включено питання санкцій проти білоруської влади. "Ми готуємо кілька можливих заходів, кілька опцій, і я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми зможемо прийняти рішення з цього питання", - уточнив він.