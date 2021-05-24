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Питання про санкції проти Білорусі включене до порядку саміту Євросоюзу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Питання про санкції проти влади Білорусі через інцидент з літаком компанії Ryanair включений до порядку саміту Євросоюзу. Планується розглянути кілька заборонних заходів і опцій, прийняття яких очікується сьогодні ввечері.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель перед початком саміту.

"На порядку денному буде Білорусь. Те, що там вчора сталося - це міжнародний скандал. Життя європейських громадян були поставлені під ризик, і це неприйнятно", - сказав він.

Шарль Мішель зазначив, що до порядку саміту Європейської Ради включено питання санкцій проти білоруської влади. "Ми готуємо кілька можливих заходів, кілька опцій, і я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми зможемо прийняти рішення з цього питання", - уточнив він.

Нагадаємо, напередодні генсек Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в Євросоюзі Олександра Міхневича після того, як Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Зазначимо, інцидент з літаком Ryanair і затриманням опозиціонера Протасевича і відповідь на них розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. За інформацією Bloomberg, Євросоюз може припинити наземне транспортне сполучення з Білоруссю.

Крім того, Естонія запропонувала винести ситуацію з літаком Ryanair на обговорення Ради Безпеки ООН.

Як писало РБК-Україна, після інциденту з Ryanair ряд авіакомпаній вирішили змінити маршрути своїх літаків, щоб вони не перетинали повітряний простір Білорусі.

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