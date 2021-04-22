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Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины абсолютно легитимен, - посол Франции

Автор: РБК-Украина

Вопрос предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего альянса.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Этот вопрос (о предоставлении Украине ПДЧ, - ред.) имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", - отметил он.

В то же время, по его мнению, что в вопросе о перспективе предоставления ПДЧ нет необходимости спешить.

"Задачей Украины на сегодня является выполнение программы партнерства расширенных возможностей, к которому она присоединилась летом прошлого года", - добавил посол.

Напомним, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже украинский лидер Владимир Зеленский поднимал тему ПДЧ и вступления в НАТО. В частности, он заявил, что хотел бы слышать больше конкретики в этом вопросе.

Ранее стало известно, что Литва на саммите НАТО в июне предложит предоставить ПДЧ для Украины. Эту инициативу уже поддержала Латвия.

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