Вопрос ПДЧ в НАТО для Украины абсолютно легитимен, - посол Франции

Вопрос предоставления Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО для Украины является абсолютно легитимным. Но для этого нужен консенсус всего альянса.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Этот вопрос (о предоставлении Украине ПДЧ, - ред.) имеет абсолютно легитимный характер и, я думаю, он будет рассматриваться на саммите НАТО в июне. Но решение относится к компетенции Альянса в целом и будет приниматься именно в таком формате", - отметил он.

В то же время, по его мнению, что в вопросе о перспективе предоставления ПДЧ нет необходимости спешить.

"Задачей Украины на сегодня является выполнение программы партнерства расширенных возможностей, к которому она присоединилась летом прошлого года", - добавил посол.