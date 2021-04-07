Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины . После его реализации Киев сможет вступить в Организацию Североатлантического договора.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает BNS .

"В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине… Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторило свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - заявил Ландсбергис.

По его мнению, это станет сильным сигналом для России о том, что евроатлантический курс Украины ценится и находит отклик среди стран НАТО.

В то же время его испанская коллега Мария Гонсалес Лая отметила, что вопрос предоставления ПДЧ в НАТО для Украины должен обсуждаться на саммите в июне.