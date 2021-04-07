ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины

Новина українською → Вильнюс, Среда 07 апреля 2021 14:56
Литва предложит НАТО предоставить ПДЧ для Украины Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr com mfa lithuania)
Автор: РБК-Украина

Литва предложит союзникам по НАТО предоставить План действий по членству (ПДЧ) для Украины. После его реализации Киев сможет вступить в Организацию Североатлантического договора.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, передает BNS.

"В ближайшее время мы должны сообщить коллегам, чтобы они пересмотрели возможность предоставления ПДЧ Украине… Мы начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, чтобы НАТО повторило свое предложение о предоставлении Украине плана членства", - заявил Ландсбергис.

По его мнению, это станет сильным сигналом для России о том, что евроатлантический курс Украины ценится и находит отклик среди стран НАТО.

В то же время его испанская коллега Мария Гонсалес Лая отметила, что вопрос предоставления ПДЧ в НАТО для Украины должен обсуждаться на саммите в июне.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО может положить конец войне на Донбассе. В этом контексте он призвал как можно скорее предоставить ПДЧ.

При этом у президента России Владимира Путина заявили, что вступление Украины в НАТО может обернуться последствиями на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Украина Литва
NEWS
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату
DAILY
Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Обострение на Донбассе: пойдет ли Россия в масштабное наступление на Украину