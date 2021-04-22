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Питання ПДЧ в НАТО для України абсолютно легітимне, - посол Франції

Автор: РБК-Україна

Питання надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Це питання (про надання Україні ПДЧ, - ред.) має абсолютно легітимний характер і, я думаю, воно буде розглядатися на саміті НАТО в червні. Але рішення належить до компетенції Альянсу в цілому і буде прийматися саме в такому форматі", - зазначив він.

У той же час, на його думку, що в питанні про перспективу надання ПДЧ немає необхідності поспішати.

"Завданням України на сьогодні є виконання програми партнерства розширених можливостей, до якого вона приєдналася влітку минулого року", - додав посол.

Нагадаємо, на зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі український лідер Володимир Зеленський піднімав тему ПДЧ і вступу до НАТО. Зокрема, він заявив, що хотів би чути більше конкретики в цьому питанні.

Раніше стало відомо, що Литва на саміті НАТО в червні запропонує надати ПДЧ для України. Цю ініціативу вже підтримала Латвія.

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