Вопрос отставки Разумкова включили в повестку Рады

Верховная рада Украины включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя. Предполагается, что голосование может состояться уже в четверг.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Внесение вопроса отставки в повестку дня поддержали 246 народных депутатов. Голоса распределились следующим образом:
Как заявил замглавы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, голосование за отставку Разумкова может пройти 7 октября.
Напомним, сегодня Рада отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний на два дня.
По словам президента Владимира Зеленского, спикера отправляют в отставку потому, что он не выполняет партийную программу.