Питання відставки Разумкова включили до порядку денного Ради

Верховна рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування може відбутися вже в четвер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.
Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Голоси розподілилися наступним чином:
Як заявив заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, голосування за відставку Разумкова може пройти 7 жовтня.
Нагадаємо, сьогодні Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.
За словами президента Володимира Зеленського, спікера відправляють у відставку тому, що він не виконує партійну програму.