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Питання відставки Разумкова включили до порядку денного Ради

Автор: Олександр Мороз

Верховна рада України включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови. Передбачається, що голосування може відбутися вже в четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Внесення питання відставки до порядку денного підтримали 246 народних депутатів. Голоси розподілилися наступним чином:

  • "Слуга народу" - 211 "за", 6 "проти"
  • ОПЗЖ - 22 "проти"
  • "Європейська солідарність" - 27 "проти"
  • "Батьківщина" - 12 "проти"
  • "За майбутнє" - 15 "за"
  • "Голос" - 9 "проти"
  • "Довіра" - 16 "за"
  • Позафракційні - 4 "за", 9 "проти"

Як заявив заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко, голосування за відставку Разумкова може пройти 7 жовтня.

Нагадаємо, сьогодні Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань на два дні.

За словами президента Володимира Зеленського, спікера відправляють у відставку тому, що він не виконує партійну програму.

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Дмитро РазумковВерховна рада