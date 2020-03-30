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Вопрос о Консультационном совете могут согласовать советники "нормандской четверки", - Резников

Новости » Политика     30.03.2020 - 06:30
Вопрос о Консультационном совете могут согласовать советники "нормандской четверки", - Резников
Фото: Алексей Резников (РБК-Украина)

Резников отметил, что создание Консультационного совета должны одобрить представители Германии и Франции

Вопрос о создании Консультационного совета в рамках одной из подгрупп Трехсторонней контактной группы могут согласовать на уровне советников "нормандской четверки". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам Резникова, создание Консультационного совета должны одобрить представители Германии и Франции, поскольку ТКГ - это детище "нормандского формата".

"Финальное решение и подписание возможно только после согласия с этим немецкой и французской сторон. Они должны не просто одобрить, но еще и делегировать туда своих представителей в качестве участников-наблюдателей", - сказал он, отметив, что также должна быть реакция ОБСЕ.

"Для этого (согласования вопроса о Консультационном совете, - ред.), как минимум, должны будут договориться политические советники. Если лидеры скажут "окей", то МИД каждой страны может уполномочить советников согласовать это решение. Как это оформят, я пока не знаю", - добавил Резников.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по словам Резникова, решение о создании Консультационного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, на заседании ТКГ 11 марта стороны предварительно договорились о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Новости Украины Алексей РезниковОРДЛОНормандская четверка
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