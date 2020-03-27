В ОБСЕ рассказали об итогах переговоров контактной группы по Донбассу

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

ОБСЕ призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса

ОБСЕ на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе призвала стороны ввести глобальное перемирие в связи с пандемией коронавируса, остановить боевые действия и ввести режим прекращения огня. Об этом заявила специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грау после очередной встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп, сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Грау отметила, что свободное пересечение линии соприкосновения является важным для деятельности международных гуманитарных организаций, в частности Международного Комитета Красного Креста.

Посол также обратилась к сторонам с призывом "сделать все необходимое, чтобы меры по борьбе с коронавирусом не стали дополнительным препятствием для полного и свободного доступа СММ по всей территории Украины в соответствии с ее мандатом".

Она рассказала, что стороны также обсуждали определение дополнительных участков разведения сил и средств. По ее словам, "для решения этого вопроса еще понадобятся дополнительные усилия".

Представительница ОБСЕ в Украине добавила, что при обсуждении противоминной деятельности участники рабочей группы сошлись во мнении о ее необходимости, подчеркивая при этом особую важность разминирования гражданских объектов и их окрестностей. Гуманитарная рабочая группа рассматривала вопрос открытия новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Луганской области. Также обсуждалась подготовка к следующему обмену удерживаемыми.

Стороны также обсудили вопрос водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также была затронута тема выплаты пенсий.

"Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО, как предусмотрено минскими соглашениями. Участники также приняли к сведению факт обсуждения проекта Консультативного совета в "нормандском формате", - добавила Грау.

Напомним, ранее представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в минской ТКГ Алексей Резников в комментарии РБК-Украина рассказал, что решение о создании консультативного совета с ОРДЛО может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ.