Вопрос долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" требует решения на национальном уровне, - КГГА

Задолженность "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" включает в себя около 1,2 млрд гривен начисленных штрафов и пени

Вопрос задолженности ПАО "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" требует решения на национальном уровне. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает пресс-служба КГГА.

"НАК "Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 млрд гривен. При этом, следует отметить, что около 1,2 млрд гривен из этой суммы - штрафы и пени. Также важно, что в структуре задолженности за тепловую энергию перед "Киевэнерго" около 1,1 млрд гривен - долг государственного бюджета за льготы и субсидии, разницу в тарифах теплоснабжения бюджетных учреждений. Поэтому урегулирование вопроса долгов за газ является вопросом и городского, и национального уровней", - заявил он.

Кроме того, по словам Пантелеева, "Нафтогаз" отказывается заключать соглашения с "Киевтеплоэнерго", пока предприятие не возьмет на себя долги "Киевэнерго".

Он также отметил, что с 1 июня текущего года "Киевтеплоэнерго" должно было восстановить горячее водоснабжение в ряде домов столицы, но, как отметил замглавы КГГА, из-за отказа со стороны НАК в заключении договора с "Киевтеплоэнерго" без горячей воды до сих пор остаются около 3 тысяч многоэтажек.

Как сообщается, сейчас городская власть Киева обратилась к Кабинету министров Украины как к представителю собственника "Нафтогаза" по вопросу недопущенния рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве за долги отключат от электроснабжения админздания и бюветы, которые обслуживаются коммунальным предприятием "Киевводоканал".