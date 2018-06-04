Питання боргу "Київенерго" перед "Нафтогазом" потребує вирішення на національному рівні, - КМДА

Заборгованість "Київенерго" перед "Нафтогазом" включає у себе близько 1,2 млрд гривень нарахованих штрафів та пені

Питання заборгованості ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз" потребує вирішення на національному рівні. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, повідомляє прес-служба КМДА.

"НАК "Нафтогаз" наполягає на сумі заборгованості у розмірі 4,8 млрд гривень. При цьому, слід зазначити, що близько 1,2 млрд гривень із цієї суми - штрафи і пені. Також важливо, що в структурі заборгованості за теплову енергію перед "Київенерго" близько 1,1 млрд гривень - борг державного бюджету за пільги та субсидії, різницю у тарифах і теплопостачання бюджетних установ. Тому врегулювання питання боргів за газ є питанням і міського, і національного рівнів", - заявив він.

Крім того, за словами Пантелеєва, "Нафтогаз" відмовляється укладати угоди з "Київтеплоенерго", поки підприємство не візьме на себе борги "Київенерго".

Він також зазначив, що з 1 червня поточного року "Київтеплоенерго" мало відновити гаряче водопостачання низці будинків столиці, але, як зауважив замглави КМДА, через відмову з боку НАК в укладенні договору з "Київтеплоенерго" без гарячої води досі залишаються близько 3 тисяч багатоповерхівок.

Як повідомляється, наразі міська влада Києва звернулася до Кабінету міністрів України як до представника власника "Нафтогазу" щодонедопущення ризиків виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві за борги відключатимуть від електропостачання адмінбудівлі та бювети, які обслуговуються комунальним підприємством "Київводоканал".