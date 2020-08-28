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В Вооруженных силах служил бывший боевик "ДНР"

Харьковская область, Пятница 28 августа 2020 21:17
В Вооруженных силах служил бывший боевик "ДНР"
Фото: боевики "ДНР" (УНИАН)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Харьковской области контрразведчики разоблачили бывшего боевика террористической организации "ДНР". До сих пор бывший боевик служил в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

По данным следствия, житель Харьковской области в июле 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ДНР". В составе так называемых "Спецназ ДНР" и "Оплот" боевик охранял захваченные объекты и местность. Ежемесячно боевики платили ему деньги в эквиваленте около 5 тысяч гривен.

В октябре того же года мужчина решил прекратить сотрудничество с боевиками "ДНР" и вернулся на подконтрольную Украине территорию, а впоследствии вступил в ряды ВСУ, где и находился до этого времени.

Бывшему боевику сообщили о подозрении в участии в деятельности террористической организации по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 августа на одной из центральных станций метро Киева правоохранители задержали боевика так называемой "ДНР".

Кроме того, в августе подразделениям Объединенных сил на Донбассе сдался снайпер пророссийских боевиков.

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