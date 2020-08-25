Задержанному в Киеве боевику "ДНР" сообщили о подозрении

Фото: задержанный боевик (npu.gov.ua)

Мужчина участвовал в боевых действиях в Славянске

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении боевику "ДНР". Ранее его задержали на станции столичного метрополитена "Майдан Независимости".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, мужчина в 2014 году вступил в ряды незаконного вооруженного формирования, как стрелок "Донецкого народного ополчения" так называемых Вооруженных сил ДНР "Народное ополчение Донбасса". Он участвовал в боевых действиях в городе Славянск Донецкой области.

"За выполненные действия получал ежемесячное денежное содержание от самопровозглашенной власти "ДНР", - говорится в сообщении.

32-летнему мужчине инкриминируется ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации и содействие деятельности террористической организации).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 августа в Киеве задержали мужчину, который имел при себе удостоверение "народного ополченца Донбасса".