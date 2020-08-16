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Боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе, снайпер сдался силам ООС

Донбасс, Воскресенье 16 августа 2020 18:15
Боевики один раз нарушили перемирие на Донбассе, снайпер сдался силам ООС
Фото: боевики на Донбассе (strelkov.info)
Автор: РБК-Украина

Боевики продолжают оборудовать свои позиции

В течение дня 16 августа боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Кроме того, снайпер противника сдался бойцам операции Объединенных сил.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что за сегодня обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

"Между тем, сегодня выявлено одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы. В частности, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Водяного. Боевые потери среди личного состава Объединенных сил отсутствуют", - заявили в штабе.

Также сообщается, что сегодня задержали снайпера так называемой "ЛНР".

"Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным силам Украины. Сейчас им занимаются компетентные органы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее также сообщалось, что миссия ОБСЕ в шестой раз с 2014 года не зафиксировала нарушений на Донбассе.

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