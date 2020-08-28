У Збройних силах служив колишній бойовик "ДНР"

Фото: бойовики "ДНР" (УНІАН)

У Харківській області контррозвідники викрили колишнього бойовика терористичної організації "ДНР". До сьогодні колишній бойовик служив у Збройних силах України.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

За даними слідства, мешканець Харківської області у липні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань "ДНР". У складі так званих "Спецназ ДНР" та "Оплот" бойовик охороняв захоплені об'єкти та місцевість. Щомісяця бойовики платили йому гроші в еквіваленті близько 5 тисяч гривень.

У жовтні того ж року чоловік вирішив припинити співробітництво з бойовиками "ДНР" та повернувся на підконтрольну Україні територію, а згодом вступив до лав ЗСУ, де і перебував до цього часу.

Колишньому бойовику повідомили про підозру в участь у діяльності терористичної організації за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 23 серпня на одній з центральних станцій метро Києва правоохоронці затримали бойовика так званої "ДНР".

Крім того, у серпні підрозділам Об'єднаних сил на Донбасі здався снайпер проросійських бойовиків.