"Вони нелюди, незалежно від сфери". Харлан про поведінку "нейтральних" росіян у спорті

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан закликала українських спортсменів усіляко доводити профільним федераціям, що російські атлети насправді не є нейтральними у питанні війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт" .

32-річна тріумфаторка Пекіна-2008 поділилася думками щодо скандального чемпіонату світу з фехтування у Мілані. Там досвідчена фехтувальниця зіткнулася з дискваліфікацією через відмову потиснути руку росіянці Смірновій.

Харлан пригадала провокацію "нейтральної" уродженки РФ. Вона після поразки від титулованої українки залишилася на майданчику, чекаючи на потиск руки суперниці.

"Як вони діють у спорті, доводить, що вони нелюди. Немає значення, в якій сфері вони це роблять. Вони на війні нелюди, як вони катують і вбивають. Стріляють своїми ракетами і так далі. Так само і тут, немає винятків взагалі", – заявила Харлан.

Окремо українська фехтувальниця зачепила т. зв. нейтральний статус росіян і білорусів. На її думку, в 98% випадків про нейтральність атлетів із РФ не йдеться. Українці ж повинні виконувати роботу функціонерів і доводити їхні порушення.

"Це ще раз доводить, хоча в міжнародній федерації є ця комісія "нейтральності", яка дивилася на цей список, і як вони не бачили цього? Комісія не працює, я це бачу. Якщо у Смірнової воює брат, вона це викладає у Instagram. Це що таке? Хіба це доводить нейтральність?" – додала українка.

Що сталося з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри. Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.