ua en ru
Сб, 29 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не скасувала, а призупинила. Федерація фехтування роз'яснила рішення щодо Харлан

Новость на русском →
Субота 29 липня 2023 01:21
Не скасувала, а призупинила. Федерація фехтування роз'яснила рішення щодо Харлан Фото: фехтувальник Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Міжнародна федерація фехтування роз'яснила рішення щодо ситуації із українською спортсменкою Ольгою Харлан.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на сайт Міжнародної федерації фехтування.

Виконавчий комітет Міжнародної федерації фехтування (FIE) пояснив, що дискваліфікація Ольги Харлан не скасована, а призупинена. Це означає, що Харлан виступить у складі збірної України на чемпіонаті світу, однак далі буде відсторонена на два місяці.

У федерації заявили, що після тривалого розгляду інциденту вважає "чорну картку" для українки правомірною і такою, що відповідає усім правилам. Однак після консультації з Міжнародним олімпійським комітетом вирішила дозволити Харлан змагатися на чемпіонаті світу.

Скандал із Харлан

Після перемоги над росіянкою Анною Смирновою, українська спортсменка відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Смірнова, яка виступала під "нейтральними прапорами" влаштувала скандал і зажадала дискваліфікації Харлан.

Судді відхилили протест російської фехтувальниці, проте наступний поєдинок Харлан проти болгарки Ілієвої вже не відбувся. Організатори змагань дискваліфікували українську спортсменку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ольга Харлан спортсмени
NEWS
Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме
Зеленський різко відреагував на удар росіян по Дніпру: ця сволота відповідатиме
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків